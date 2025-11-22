На вопросы пензенских инвалидов ответят на горячей линии

В понедельник, 24 ноября, в Пензенской области будет работать горячая линия, где примут обращения инвалидов.
Жители региона могут задать вопросы, касающиеся социальной поддержки и обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.
Пензенцев проконсультирует начальник управления минтруда Наталья Брыкина.
Звонки будут принимать по номеру 8 (8412) 59-24-56 с 10:00 до 11:00.
Ранее стало известно, что 25 ноября прямая линия пройдет в Отделении СФР по Пензенской области. Специалисты ответят на вопросы о формировании пенсионных прав, расчете пенсии, выплатах семьям с детьми и другие.
