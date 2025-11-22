Общество

Пензенская область названа в числе регионов, где трудно достать инсулин

Печать
Telegram

В нескольких регионах России наблюдается нехватка препаратов для диабетиков «Апидра» и «Левемир». Пензенская область вошла в этот список.

О дефиците препаратов в субботу, 22 ноября, написал телеграм-канал Baza. Пациентам выписывают другой инсулин, но у некоторых появляется аллергия на медикамент.

«Дефицит лекарств «Левемир» и «Апидра» нам также подтвердили несколько крупных пензенских сетей аптек, которые распродают последние единицы по цене около 4–5 тысяч рублей», - отмечается в посте.

Жители региона, страдающие диабетом, часто жалуются в Сети на то, что им не выдают в поликлиниках положенные инсулин и тест-полоски.

«Объясните, пожалуйста, куда делся инсулин «Апидра»? Что происходит?» - спросила пензячка на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

В ответ представитель министерства посоветовал ей написать в ведомство обращение по поводу лекарственного обеспечения.

Помимо Пензенской области, нехватка препаратов «Апидра» и «Левемир» наблюдается в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области.

По информации телеграм-канала Baza, поставки инсулина планируются только после Нового года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото TG-канала Baza
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети