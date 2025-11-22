Пензенская область названа в числе регионов, где трудно достать инсулин

В нескольких регионах России наблюдается нехватка препаратов для диабетиков «Апидра» и «Левемир». Пензенская область вошла в этот список.
О дефиците препаратов в субботу, 22 ноября, написал телеграм-канал Baza. Пациентам выписывают другой инсулин, но у некоторых появляется аллергия на медикамент.
«Дефицит лекарств «Левемир» и «Апидра» нам также подтвердили несколько крупных пензенских сетей аптек, которые распродают последние единицы по цене около 4–5 тысяч рублей», - отмечается в посте.
Жители региона, страдающие диабетом, часто жалуются в Сети на то, что им не выдают в поликлиниках положенные инсулин и тест-полоски.
«Объясните, пожалуйста, куда делся инсулин «Апидра»? Что происходит?» - спросила пензячка на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».
В ответ представитель министерства посоветовал ей написать в ведомство обращение по поводу лекарственного обеспечения.
Помимо Пензенской области, нехватка препаратов «Апидра» и «Левемир» наблюдается в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области.
По информации телеграм-канала Baza, поставки инсулина планируются только после Нового года.
