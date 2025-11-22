Общество

Увлажнители воздуха могут навредить глазам

Неправильная эксплуатация домашних увлажнителей воздуха может навредить здоровью глаз, предупредила офтальмолог Хадижат Сулейманова. Эти приборы способны распространять в воздух споры плесени, бактерии, частицы, вызывающие аллергию и раздражение слизистой оболочки глаз.

Особую опасность представляют ультразвуковые увлажнители, если их резервуар вовремя не очищать. Распространяемые такими моделями частицы оседают на коже и слизистой, провоцируют зуд, покраснение и слезотечение.

«Риск усиливается, когда прибор расположен близко к лицу или направлен на спальное место. Для профилактики проблем следует поддерживать влажность в помещении на уровне 40–60%, используя гигрометр для точного контроля показателей», - посоветовала эксперт в беседе с изданием «Известия».

Чтобы избежать проблем со здоровьем при использовании увлажнителя, необходимо ежедневно сливать из него остатки воды, протирать резервуар насухо, а время от времени промывать его мягким моющим средством.

Заправлять увлажнитель, по словам специалиста, нужно только дистиллированной или маломинерализованной водой. Кроме того, фильтры и картриджи в таких устройствах следует менять строго по графику, указанному производителем.

Источник — фото pxhere.com
