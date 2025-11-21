На въезде в парк Белинского с улицы Лермонтова обновят асфальт

В Пензе на въезде в парк Белинского со стороны улицы Лермонтова отремонтируют асфальт. Информация об этом 20 ноября появилась на портале госзакупок.
Специалисты должны демонтировать старое покрытие, уплотнить грунт, обустроить щебеночное основание и затем уложить литую асфальтобетонную смесь.
На время работ автоматический шлагбаум уберут, затем вернут на место.
Стоимость ремонта - 256 188 рублей. Его необходимо выполнить до 25 ноября.
В 2025 году асфальт обновляли и внутри парка Белинского. Здесь частично заменили покрытие аллей Белинского, Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Ленинской и Лермонтова.
