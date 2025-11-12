Общество

Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%

Жители Пензенской области в сентябре 2025 года совершили на 20% больше голосовых вызовов по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитал Билайн.

Так, один пользователь в среднем сделал 5 вызовов, а средняя продолжительность звонка составила 2 минуты 38 секунд.

На фоне интереса к голосовому общению Билайн запустил для новых клиентов бесплатную подписку на связь без абонентской платы bee START *, которая позволяет совершать звонки внутри сети в любой регион России.

Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении сим-карты или переходе в Билайн с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.

А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета ** каждый месяц.

Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета и, протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке bee.

В новости использованы обезличенные данные клиентов Билайна за сентябрь 2025 и 2024 годов.

* Би СТАРТ.

** Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

