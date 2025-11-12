Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%

Erid: 2Vfnxxpnjso
Жители Пензенской области в сентябре 2025 года совершили на 20% больше голосовых вызовов по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитал Билайн.
Так, один пользователь в среднем сделал 5 вызовов, а средняя продолжительность звонка составила 2 минуты 38 секунд.
На фоне интереса к голосовому общению Билайн запустил для новых клиентов бесплатную подписку на связь без абонентской платы bee START *, которая позволяет совершать звонки внутри сети в любой регион России.
Bee START открывает выгодные возможности для общения: баланс пополняется только при оформлении сим-карты или переходе в Билайн с сохранением номера другого оператора. Внесенную сумму можно потратить на дополнительные услуги, а бесплатная связь остается навсегда.
А тем, кому хочется общаться и в мессенджерах, на стартовом уровне подписки доступен также 1 Гб мобильного интернета ** каждый месяц.
Кроме того, пользователи самостоятельно решают, когда и какие дополнительные сервисы подключать. При желании можно оформить безлимит на соцсети, музыку, видео или пакет интернета и, протестировав качество услуг, перейти на другие уровни подписки в линейке bee.
В новости использованы обезличенные данные клиентов Билайна за сентябрь 2025 и 2024 годов.
* Би СТАРТ.
** Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP.
Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.
Новости по теме
- Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
- В России стали блокировать интернет на сим-картах для защиты от БПЛА
- Пензенцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- В Пензе министр назвал неочевидный плюс ограничений интернета
- Билайн признали самым безопасным оператором
- С ноября будут блокировать связь по новому основанию
- В Пензе поинтересовались мнением горожан, где разместить точки Wi-Fi
Последние новости
- Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
- Пензенцы и эксперты оценили готовую отделку в ЖК от «Территории жизни»
- В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
- В Пензе пройдет большая конференция для бизнеса
- Развеян миф о вреде еды после шести вечера
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!