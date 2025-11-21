В Пачелмском районе выявили очаг бешенства

21.11.2025 | 18:27

В Пачелмском районе обнаружили очаг бешенства. Неблагополучным признано подворье на улице Ленина в селе Новая Толковка. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал 17 ноября.

На территории села установлен 60-дневный карантин. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.

Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных.

Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых особей, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.

Ранее очаги выявили в селах Ермоловка, Вырыпаево и деревне Ханеневке Пензенского района.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, передающееся человеку через укус или при ослюнении.