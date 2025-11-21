В Пачелмском районе выявили очаг бешенства

В Пачелмском районе обнаружили очаг бешенства. Неблагополучным признано подворье на улице Ленина в селе Новая Толковка. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал 17 ноября.
На территории села установлен 60-дневный карантин. В этот период очаг инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.
Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных.
Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых особей, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.
Ранее очаги выявили в селах Ермоловка, Вырыпаево и деревне Ханеневке Пензенского района.
Бешенство - смертельно опасное заболевание, передающееся человеку через укус или при ослюнении.
