Агрогруппа заплатит за перегруз КамАЗа 300 000 рублей

20.11.2025 | 14:43

В Пензе областной суд рассмотрел жалобу тамбовского ООО «Юго-Восточная агрогруппа» на постановление МТУ Ространснадзора по ЦФО и решение Башмаковского районного суда, которыми организацию оштрафовали на крупную сумму за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.

16 мая было зафиксировано, что КамАЗ, принадлежащий ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ехал по дороге г. Нижний Ломов - пгт. Пачелма - р. п. Башмаково без специального разрешения. При этом предельно допустимый показатель по осевой нагрузке одиночного транспортного средства был превышен на 10,14% (на ось № 2 - 8,811 т при допустимых 8 000 т).

Нарушение выявило работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство.

Ространснадзор оштрафовал ООО «Юго-Восточная агрогруппа» на 375 000 рублей. Башмаковский районный суд изменил соответствующее постановление и уменьшил размер взыскания до 300 000.

В жалобе, поданной в областной суд, защитник предприятия попросил отменить все принятые процессуальные акты и прекратить производство по делу. Он указал, что в определенных случаях допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей.

Суд счел этот довод несостоятельным. Нагрузка на каждую ось в группе не должна превышать допустимую для соответствующей одиночной оси, а нагрузка на ось № 2 была больше.

Решение Башмаковского районного суда оставлено без изменения, а жалоба ООО «Юго-Восточная агрогруппа» - без удовлетворения.