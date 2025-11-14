«Термодом» рассказал про семейные квартиры в сданном доме ЖК «Баланс»

14.11.2025 | 16:00

Создать по-настоящему комфортное и функциональное пространство для всех членов семьи - вот главная идея, которую строительный холдинг «Термодом» воплотил в 3-комнатных квартирах жилого комплекса «Баланс». Это не просто метраж, а тщательно продуманная среда для жизни.

Простор здесь ощущается сразу: при общей площади от 92 кв. м семья из 3-4 человек может разместиться без малейшего ощущения тесноты. Каждый найдет свой личный уголок, останется достаточно места и для общих занятий.

В семейных квартирах - по 3 изолированные комнаты. Это решение, которое оценят все родители: дети получают собственную территорию для игр, творчества и учебы, а у взрослых - свое личное пространство. Такая планировка создает идеальные условия и для приема гостей или комфортного проживания родственников.

Центром притяжения в квартире станет просторная кухня. Здесь удобно готовить, собираться за большим столом и принимать друзей. Дополнительные возможности для отдыха предоставляет уютная лоджия, в прихожей легко организовать системы хранения. А наличие 2 санузлов - основного и гостевого - избавит от утренней суеты и добавит комфорта.

Преимущества «Баланса» не ограничиваются пределами квартир. Комплекс расположен в сердце района Арбеково с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие точки притяжения.

Двор ЖК «Баланс» - это гармония города и природного ландшафта. Здесь дети смогут проводить время на безопасных игровых площадках, взрослые - работать на свежем воздухе в уютных беседках, заниматься спортом в специальной зоне для йоги, общаться с друзьями в зоне для пикника с мангалом.

В «Балансе» остались последние семейные лоты. Узнать больше о проекте можно на сайте balance-pnz.ru, а записаться на просмотр - по телефону 8 (8412) 50-51-46. Менеджеры отдела продаж расскажут об условиях рассрочки, помогут подобрать выгодную ипотечную программу.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.