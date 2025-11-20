В Соцфонде проведут прямую линию по вопросам пенсий и пособий

Во вторник, 25 ноября, в Отделении СФР по Пензенской области пройдет прямая линия, куда можно будет обратиться по вопросам пенсионного и социального обеспечения.
Жителей региона проконсультируют заместители управляющего отделением и руководители профильных направлений.
«Специалисты ответят на вопросы формирования пенсионных прав, расчета пенсии, выплат семьям с детьми, социальных выплат, получения и распоряжения средствами материнского капитала, правил, сроков оплаты листка временной нетрудоспособности и другие вопросы, входящие в компетенцию ведомства», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.
Обращения будут приниматься с 8:00 до 17:00 по номеру 8-800-200-59-00.
Звонок со всех стационарных и мобильных телефонов бесплатный.
Новости по теме
- Всем пенсионерам автоматически оформляют электронное удостоверение
- Стало известно, как выйти на пенсию на 2 года раньше по стажу
- В минобре откроют горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ
- Пенсионеры могут увеличить пенсию на 19%, подав одно заявление
- С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- Стал известен график перечисления пенсий в ноябре
- Бывшие шахтеры и летчики получили дополнительную надбавку к пенсии
- В Пензе водитель троллейбуса через суд добился назначения пенсии
Последние новости
- В госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование
- В Тамалинском районе проведут археологическую разведку
- Новые шумозащитные экраны в Терновке опять изрисовали
- В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов
- Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами
- Назначен начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте
- В Пензе неизвестные свалили грунт на парковку стадиона «Снежинка»
- Агрогруппа заплатит за перегруз КамАЗа 300 000 рублей
- На 21 ноября заявлено отключение света на Бугровке и в СНТ Дубрава
- В 8-м микрорайоне Арбеково пока не планируют строить школу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!