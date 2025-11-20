В Соцфонде проведут прямую линию по вопросам пенсий и пособий

20.11.2025 | 19:49

Во вторник, 25 ноября, в Отделении СФР по Пензенской области пройдет прямая линия, куда можно будет обратиться по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

Жителей региона проконсультируют заместители управляющего отделением и руководители профильных направлений.

«Специалисты ответят на вопросы формирования пенсионных прав, расчета пенсии, выплат семьям с детьми, социальных выплат, получения и распоряжения средствами материнского капитала, правил, сроков оплаты листка временной нетрудоспособности и другие вопросы, входящие в компетенцию ведомства», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

Обращения будут приниматься с 8:00 до 17:00 по номеру 8-800-200-59-00.

Звонок со всех стационарных и мобильных телефонов бесплатный.