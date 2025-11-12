В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир

Строительный холдинг «Термодом» сообщил о заключительном этапе продаж в ЖК «Новелла». Это отличная возможность для тех, кто мечтает о современном жилье в зеленом районе Пензы, но нужно поторопиться: для покупки доступно всего 15 квартир.
Новый дом расположен на ул. Шмидта в Заводском районе. Это 14-этажное кирпичное здание с 2 подъездами. На первом этаже разместятся кафе и магазины, что создаст дополнительную инфраструктуру для будущих жителей. Из окон квартир открывается вид на Комсомольский парк, а вход в него располагается в нескольких шагах от подъезда. Внутренняя территория дома закрыта для автомобилей - тишина и безопасность для прогулок с детьми обеспечены.
Квартиры предлагаются с предчистовой отделкой, что упрощает и удешевляет ремонт. Все жилые пространства спроектированы с учетом современных тенденций и потребностей: предусмотрены гардеробные, кладовые комнаты, просторные кухни и светлые детские.
Район отличается хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
Еще можно успеть забронировать квартиру. Менеджеры строительного холдинга «Термодом» готовы подробно проконсультировать по всем вопросам. Они помогут подобрать квартиру, расскажут об условиях рассрочки и подберут выгодную ипотечную программу.
Телефон для связи 8 (8412) 50-51-46.
Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-3» и «Термодом-групп». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
