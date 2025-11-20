21 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь

20.11.2025 | 22:00

В пятницу, 21 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до -5...0 градусов, осадков не ожидается. Днем термометры покажут +2...+7.

В ночь на субботу прогнозируется +2...+7 и небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сменит направление на южное.

В народном календаре 21 ноября - Михайлов день. На Руси по погоде в это время судили о предстоящей зиме: ее ждали снежной, если на Михайлу видели иней.