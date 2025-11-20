Назначены дополнительные авиарейсы между Пензой и Минводами

Общество

Между Пензой и Минеральными Водами назначают дополнительные авиарейсы, сообщается в группе пензенского аэропорта во «ВКонтакте».

Они будут выполняться по субботам с 27 декабря по 10 января.

Расписание опубликовано:

- рейс А46337 М. Воды - Пенза, вылет в 18:00, прилет в 20:35;

- рейс А46338 Пенза - М. Воды, вылет в 21:35, прилет в 00:10.

В июне на ПМЭФ губернатор Олег Мельниченко и акционер аэропорта Пензы Дмитрий Денисов подписали соглашение о намерении построить новый аэровокзал. Его площадь должна превысить 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры может составить до 5 миллиардов рублей.

Новый аэровокзал будет рассчитан на пропускную способность не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 - на международных. В год пассажиропоток составит до 700 тысяч человек. На заявленную мощность аэропорт сможет выйти к 2030 году.

