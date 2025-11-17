Квартира недели в «Созвездии»: максимально быстрое новоселье

17.11.2025 | 15:08

По-настоящему уникальным предложением от строительного холдинга «Термодом» в рамках акции «Время выгодных решений» стала 2-комнатная квартира в жилом комплексе «Созвездие» на неделе с 17 по 23 ноября.

Во-первых, только в эти 7 дней выгода от покупки составит почти 900 тысяч рублей.

Во-вторых, квартира входит в ограниченное число тех, что продаются в монолитном 25-этажном доме «Атлас» с уже проведенной электрикой и межкомнатными перегородками.

Если добавить к этому предчистовую отделку, получатся максимально быстрые сроки новоселья. К тому же дом сдан, поэтому ключи можно забрать сразу после покупки.

Площадь квартиры недели - 81,5 кв. м. Внутри две изолированные спальни, раздельный санузел и вместительная кухня с выходом на лоджию.

Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов: магазинов, школ, детских садов, поликлиник и спортивных центров.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно по ссылке.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.