Квартира недели в «Созвездии»: максимально быстрое новоселье

По-настоящему уникальным предложением от строительного холдинга «Термодом» в рамках акции «Время выгодных решений» стала 2-комнатная квартира в жилом комплексе «Созвездие» на неделе с 17 по 23 ноября.
Во-первых, только в эти 7 дней выгода от покупки составит почти 900 тысяч рублей.
Во-вторых, квартира входит в ограниченное число тех, что продаются в монолитном 25-этажном доме «Атлас» с уже проведенной электрикой и межкомнатными перегородками.
Если добавить к этому предчистовую отделку, получатся максимально быстрые сроки новоселья. К тому же дом сдан, поэтому ключи можно забрать сразу после покупки.
Площадь квартиры недели - 81,5 кв. м. Внутри две изолированные спальни, раздельный санузел и вместительная кухня с выходом на лоджию.
Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:
- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;
- закрытое дворовое пространство;
- подземный паркинг;
- 2 минуты до набережной;
- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов: магазинов, школ, детских садов, поликлиник и спортивных центров.
Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.
Записаться на консультацию можно по ссылке.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
