В Тамалинском районе проведут археологическую разведку

На территории Тамалинского района организуют археологические полевые работы, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Цель - выявить объекты археологического наследия и уточнить сведения о них, пояснили в ведомстве.
Специалисты должны уложиться в срок до 10 декабря.
Ранее стало известно, что в Лопатинском районе выявили новый объект археологического наследия - поселение «Хутор Петинский». После полного обследования его датировали XVII - началом XX века. Специалисты установили границы объекта и составили топографический план.
На территории поселения теперь запрещено возводить капитальные сооружения и проводить земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.
