В Тамалинском районе проведут археологическую разведку

20.11.2025 | 20:38

На территории Тамалинского района организуют археологические полевые работы, сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Цель - выявить объекты археологического наследия и уточнить сведения о них, пояснили в ведомстве.

Специалисты должны уложиться в срок до 10 декабря.

Ранее стало известно, что в Лопатинском районе выявили новый объект археологического наследия - поселение «Хутор Петинский». После полного обследования его датировали XVII - началом XX века. Специалисты установили границы объекта и составили топографический план.

На территории поселения теперь запрещено возводить капитальные сооружения и проводить земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.