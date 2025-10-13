Глава Пензы сообщил о неуважении строительной фирмы к городу

13.10.2025 | 09:01

Одна из строительных фирм проявила вопиющее неуважение к Пензе, сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале. «Неприятный инцидент зафиксировали в разных районах», - написал он в воскресенье, 12 октября.

Речь идет о распространении рекламы услуг фирмы. Ею оклеили фонарные столбы на многих улицах областного центра.

Очищать столбы пришлось в выходной сотрудникам районных администраций.

«Телефон организации на объявлениях указан, привлечем к административной ответственности», - пообещал Олег Денисов.

10 и 11 октября в Пензе прошли санитарная пятница и общегородской субботник. Они завершали осенний месячник по благоустройству. Областной центр приводили в порядок коммунальные службы, муниципальные работники, коллективы учреждений, организаций и промышленных предприятий, неравнодушные жители.