Пензенцам предлагают обидеть врага рисунком

Пензенцы могут отомстить своим недругам оригинальным способом. На популярном сайте объявлений жительница Ленинского района предложила услугу «Нарисую обидно вашего врага».

В качестве примера приложено изображение, где выполнено данное обещание.

Цена за услугу договорная, срок исполнения - от 1 до 3 дней.

Обидные портреты врага заказали уже 15 человек, и все они оценили работу поставщика услуги на высший балл. Люди выложили фото ее рисунков и описали впечатления: «Работа выполнена быстро. Враг оскорблен и унижен», «Это была, без сомнения, лучшая трата денег за всю мою жизнь. Обидчица отомщена, и, с ее слов, автор «действительно обидно рисует», «Отличная работа, спасибо художнику, враг опустошен морально», «Я доволен. Девушка мне плохого ничего не сделала, но я хочу быть готовым ко всему, иметь козырь в рукаве. Когда она сделает мне что-то плохое, то я напечатаю большой баннер с этим рисунком и повешу у ее подъезда», «Спасибо за рисунок, враг плачет. Я доволен)», «Сделала работу очень быстро! Враг обижен и тоже хочет сделать заказ)», «Сегодня с утра я наткнулся на данную услугу. Заказал. Заказчик исполнил ее очень быстро. Качественно. Я доволен. Жена злая».

«Я стараюсь и надеюсь о том что вам понрравиться», - указала автор в описании услуги (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.).

