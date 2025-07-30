За взломом электронных вывесок в Пензе могут стоять подростки

30.07.2025 | 19:45

В пензенских телеграм-каналах регулярно появляются видеозаписи со взломанными электронными вывесками, на которых рекламные объявления и другая уместная информация сменяются нецензурной бранью.

Подобное происходит не только в Пензе, но и в других городах, например в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Барнауле, в Краснодарском крае.

Телеграм-канал Mash рассказал, что так хулиганят подростки. В Сети они делятся инструкциями по взлому, соревнуются и хвастаются своими достижениями.

В Пензе жертвами проделок несовершеннолетних уже стали несколько вывесок на улицах Циолковского, Собинова, на проспекте Строителей и в Терновке.

Страдают от таких забав не только торговые точки, но и обычные граждане, которым приходится видеть грубые выражения и неприличные слова.