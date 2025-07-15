Корпус детсада № 109 в Пензе откроют в октябре

15.07.2025 | 12:21

Капитальный ремонт 2-го корпуса детсада № 109 на улице Попова, 16Б, стартовавший в апреле, выполнен на 64%, сообщили в администрации Пензы 14 июля.

«Перекрыта кровля и усилены конструкции, заменены окна, модернизированы системы вентиляции, водоотведения и отопления, выполнены электромонтажные работы. Продолжается отделка помещений, обновление фасада и цоколя. Будет уложено асфальтовое покрытие и установлено новое ограждение. Закуплено современное оборудование - мебель, столы, стулья, кроватки, шкафчики», - перечислили в мэрии.

Воспитанники детсада пока распределены в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что здание должны сдать к новому учебному году. Глава Пензы Олег Денисов уточнил срок. «Подрядчик идет с опережением графика. Контракт рассчитан до 15 октября. Планируем, что завершим весь объем на несколько недель раньше», - заявил он. В своем телеграм-канале глава указал начало октября.

Также за лето в Пензе модернизируют пищеблоки в детсадах № 106 и 130, прачечную в детсаду № 5, отремонтируют санузлы в детсадах № 23, 105, 111. В семи дошкольных учреждениях обновят входное крыльцо.