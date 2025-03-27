В управлении образования ответили на слухи о закрытии детсада в Пензе

В Пензе родители воспитанников филиала № 2 детского сада № 109 на Западной Поляне пожаловались, что учреждение собираются закрыть.
Как сообщила горожанка сетевому изданию «ПензаИнформ», детсад на улице Мира, 10а, ликвидируют «якобы из-за недобора детей».
«Но мы знаем, что это неправда. В группы других садов уже запихивают по 30 человек, хотя по нормам СанПиН на одного ребенка должно быть 2 кв. метра (а таких больших помещений просто в наших садах нет)», - написала она.
Пензячка добавила, что родители собирают подписи за сохранение учреждения, а также готовят обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.
За комментариями редакция обратилась к заместителю начальника городского управления образования Елене Петросовой.
«Детский сад закрывать не будут», - заявила та.
Елена Петросова уточнила, что в одном из корпусов учреждения планируется капитальный ремонт. Именно его придется закрыть с 1 апреля.
«Работы завершатся к новому учебному году», - заверила Петросова. Специалисты заменят канализацию, водопроводные трубы, электропроводку.
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