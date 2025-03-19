Пензенцы заметили на дорогах новые маршрутки - № 35

19.03.2025 | 10:09

Жители Окружной сообщили в районном чате о появлении в Пензе нового подвозящего маршрута - № 35. Микроавтобусы курсируют между улицами Воронова и Ленинградской.

Люди заметили новые маршрутки в среду, 19 марта. Официальных сообщений от минстроя, который теперь отвечает и за транспорт, не было. В отсутствие информации горожане изучали надписи на маршрутках, расспрашивали водителей.

Таким образом пензенцы выяснили: запущены две машины, они будут ходить раз в полчаса, следуя с Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной и доезжая до Ленинградской. Стоимость проезда - 10 рублей.

Что будет с маршрутом № 33, часть схемы которого дублирует № 35, неизвестно. Горожане делятся слухами, что его закроют в самое ближайшее время, а на подвозящем работают машины, которые раньше обслуживали маршрут № 33.

О том, что в Пензе по просьбам пассажиров разрабатывается новый подвозящий маршрут, который соединит Окружную и Западную, стало известно в феврале. Информацию давали при обсуждении проблем с маршрутками № 33.