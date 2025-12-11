Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре

11.12.2025 | 18:19

В четверг, 11 декабря, во время прямой линии губернатор Олег Мельниченко рассказал подробности о новой дороге в Заре, которая будет дублером улицы Новоселов.

Глава региона отметил, что начинается разработка проектно-сметной документации. По плану, дорога пойдет от развязки на 624-м километре трассы М-5 к улице Новоселов в обход «Лугометрии». Ее протяженность составит около 4 километров.

Принимать решение о начале работ будут по мере готовности ПСД. Возможно, это случится в следующем году.

Олег Мельниченко заявил, что Заря станет площадкой для реализации различных стартапов. Там планируется «строительство новой промзоны с промышленными предприятиями, нового технопарка с привлечением китайских коллег, дорога как раз будет проходить мимо технопарка и давать возможность осуществлять коммуникацию».

В сентябре депутаты гордумы поддержали выделение управлению градостроительства и архитектуры на указанный объект 1 млн рублей в 2025 году и 1 млн в 2026-м.

В ноябре народные избранники проголосовали за направление на работы 300 млн рублей в 2027 году и 514 млн 406 тыс. 100 рублей в 2028-м.