Павильон на остановке «Дом офицеров» может появиться до зимы

В Пензе назвали срок появления нового остановочного павильона на улице Ленинградской напротив Дома офицеров.

Конструкцию, которая простояла много лет на остановке по направлению из центра, снесли несколько месяцев назад. Пассажирам теперь негде укрыться от непогоды.

«Установить новый павильон планируется до конца ноября», - сообщил представитель управления ЖКХ города в телеграм-канале ЦУР.

Ранее замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов прокомментировал единый стиль оформления остановочных павильонов и мусорных площадок.

«Это осознанная градостроительная и дизайнерская политика, формирующая целостность городского облика. Оформление в едином стиле способствует устранению визуального хаоса и повышению эстетической привлекательности улиц», - пояснил он.

