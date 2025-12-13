В Пензе на остановках появится бесплатный Wi-Fi

13.12.2025 | 10:13

В Пензе точки бесплатного Wi-Fi появятся на остановках общественного транспорта. Речь об участке от Центрального рынка до памятника Первопоселенцу.

Таким образом, в областном центре продолжат развивать сеть доступа к интернету через роутеры.

«Мы будем стараться так сделать, чтобы любимые места пребывания пензенцев, любимые места отдыха, в том числе те, где бывают гости нашего города, охватили системой бесплатного Wi-Fi», - заявил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Деньги на данные работы заложены в бюджете.

Ранее сообщалось, что на улице Московской стало больше роутеров общедоступной сети Wi-Fi. Дополнительные точки появились в районе площади Ленина, сквера «Копилка пословиц», около ТЦ «Пассаж» и рядом с Фонтанной площадью на Московской, 56/34.