Общество

В Пензе на остановках появится бесплатный Wi-Fi

Печать
Telegram

В Пензе точки бесплатного Wi-Fi появятся на остановках общественного транспорта. Речь об участке от Центрального рынка до памятника Первопоселенцу.

Таким образом, в областном центре продолжат развивать сеть доступа к интернету через роутеры.

«Мы будем стараться так сделать, чтобы любимые места пребывания пензенцев, любимые места отдыха, в том числе те, где бывают гости нашего города, охватили системой бесплатного Wi-Fi», - заявил губернатор Олег Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Деньги на данные работы заложены в бюджете.

Ранее сообщалось, что на улице Московской стало больше роутеров общедоступной сети Wi-Fi. Дополнительные точки появились в районе площади Ленина, сквера «Копилка пословиц», около ТЦ «Пассаж» и рядом с Фонтанной площадью на Московской, 56/34.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети