Пензенский минобр ответил на просьбу о досрочном старте каникул

Министерство образования Пензенской области прокомментировало эпидемиологическую обстановку в учебных заведениях региона, назвав ее стабильной. Ведомство отреагировало на предложение одной из пользовательниц Сети объявить каникулы досрочно.
«Сейчас такой большой пик заболеваний среди детей и взрослых, почему не могут раньше отпустить детей на каникулы? Контакт детей в школах сейчас - это просто ожидание болезни (половина ходят в школы с насморком и кашлем). Приведет это все к тому, что дети в Новый год будут с температурой лежать, а не с подарками играться. Много классов и школ уже на карантине, зачем так рисковать здоровьем детей в такой период, тем более дней не много осталось в году! К врачам записей на ближайшие 2 недели нет, поликлиника переполнена людьми без записи, все с детками сидят от полутора часов! В очередях за справками, там еще хватают заразу...» - написала женщина на странице губернатора во «ВКонтакте».
В минобре пояснили, что школы, колледжи и другие организации обязаны приостановить занятия, если количество отсутствующих по причине гриппа и ОРВИ достигает 20% и более от общего числа учащихся. При этом приостановка может быть реализована как досрочное начало или продление каникул.
«На текущий момент в Пензенской области эпидемиологическая обстановка стабильна, поэтому все занятия проводятся в штатном режиме по установленному расписанию. Зимние каникулы для детей продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года», - заявили в министерстве.
По данным на 22 декабря, на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ: № 1, 69, 71, 73 в Пензе, учреждения в Сурске Городищенского района, деревне Крутец и селе Старая Каменка Пензенского района, селах Болотниково Лунинского района и Аришка - Никольского.
Кроме того, распущены 428 классов в 72 школах (из них в Пензе - 287 классов в 43 школах) и 29 групп в 20 дошкольных учреждениях (из них в Пензе - 23 группы в 16 детсадах).
