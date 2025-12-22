В Пензенской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли 9 школ

В Пензенской области продолжает расти число детских коллективов, распущенных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным регионального минобра на понедельник, 22 декабря, на карантин полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ: № 1, 69, 71, 73 в Пензе, учреждения в Сурске Городищенского района, деревне Крутец и селе Старая Каменка Пензенского района, селах Болотниково Лунинского района и Аришка - Никольского.
Кроме того, распущены 428 классов в 72 школах (из них в Пензе - 287 классов в 43 школах) и 29 групп в 20 дошкольных учреждениях (из них в Пензе - 23 группы в 16 детсадах).
Неделей ранее на карантин по ОРВИ и гриппу были закрыты только 5 школ.
Случаи гриппа стали выявлять в Пензенской области с начала декабря, за несколько недель опасную инфекцию только по официальным данным выявили у десятков жителей региона.
