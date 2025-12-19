Почти все пензенские школьники справились с итоговым сочинением

19.12.2025 | 19:03

99,3% пензенских школьников справились с итоговым сочинением (изложением), которое влияет на допуск к государственной итоговой аттестации. 74 человека не приняли участие в испытании по уважительным причинам.

Такие результаты в пятницу, 19 декабря, опубликовало региональное министерство образования.

Итоговое сочинение 3 декабря писали 4 872 11-классника, изложение - 50 человек.

Что касается сочинения, то наиболее популярным разделом оказался «Семья, общество, Отечество в жизни человека», его выбрали 49,8% участников. Самой распространенной в этой категории стала тема «Что в семье самое главное?».

Блок «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека» предпочли 47,7% выпускников. Большинству из них оказалась близка тема «Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?».

Только 2,5% участников выбрали раздел «Природа и культура в жизни человека», в основном сочинения касались темы «В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?»

4 февраля и 8 апреля школьникам, получившим незачет или отсутствовавшим по уважительной причине, предоставят возможность выполнить работу еще раз.