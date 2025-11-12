Общество

Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли

В подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил серьезные травмы, подняв с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Так оказалось замаскировано взрывное устройство, оно сдетонировало в руке ребенка.

О ЧП стало известно в среду, 12 ноября. Мальчику ампутировали пальцы на правой руке. Сейчас он находится в больнице.

После случившегося специалисты портала «Объясняем.рф» напомнили правила поведения при обнаружении подозрительного предмета.

Как известно, на улице нельзя ничего подбирать, пинать ногой, передвигать, даже если речь идет о такой безобидной мелочи, как игрушка или фонарик. Также небезопасно звонить возле находки.

Важно:

- отойти от предмета как можно дальше;

- не подпускать к подозрительной вещи детей;

- вызвать полицию;

- опросить людей вокруг - возможно, хозяин вещи быстро найдется.

Если подозрительный предмет заметили в транспорте или общественном месте, следует сообщить о нем водителю или администратору заведения.

Взрослых попросили поговорить с детьми и напомнить им правила безопасности.

