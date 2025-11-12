В Пензенской области на авиабилеты иностранцам готовы потратить 1 млн

В Пензенской области на авиабилеты для выдворения иностранцев готовы потратить 1 миллион рублей. Информация появилась на сайте госзакупок в среду, 12 ноября.
Заказчиком выступает региональное управление ФССП России.
Среди стран, куда отправят лиц, подлежащих выдворению, - Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Никарагуа, Китай, Турция, Сербия, Индия, Иран, Пакистан, Израиль, Ирак, Афганистан, Ливия, Египет, Индонезия и другие.
В круг обязанностей подрядчика входят разработка, расчет и стыковка рейсов сложных маршрутов (непрямых направлений), бронирование авиабилетов, их оформление и выкуп.
Срок окончания подачи заявок - 21 ноября.
По данным на октябрь, в Пензенской области на миграционном учете состоит более 16 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Для противодействия незаконной миграции и профилактики правонарушений регулярно проводятся проверки. В текущем году полицейские побывали на 841 объекте. В результате были вынесены решения о выдворении за пределы России 325 человек и депортации 43.
