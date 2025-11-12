Общество

13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее

Печать
Telegram

13 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +2...+7 градусов (сутками ранее было +1...+6), днем воздух прогреется до +5...+10 (было +4...+9). К следующей ночи температура опустится до прежних значений.

На протяжении суток в регионе будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что на этой рабочей неделе Пензенская область находится под влиянием южного циклона, температурный режим на 3-5 градусов превышает климатическую норму.

В старину в этот день присматривались к воробьям: громкое чириканье предвещало тепло, тишина - устойчивые холода.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети