13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее

12.11.2025 | 22:00

13 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +2...+7 градусов (сутками ранее было +1...+6), днем воздух прогреется до +5...+10 (было +4...+9). К следующей ночи температура опустится до прежних значений.

На протяжении суток в регионе будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что на этой рабочей неделе Пензенская область находится под влиянием южного циклона, температурный режим на 3-5 градусов превышает климатическую норму.

В старину в этот день присматривались к воробьям: громкое чириканье предвещало тепло, тишина - устойчивые холода.