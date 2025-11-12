13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее

13 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг уличные термометры покажут +2...+7 градусов (сутками ранее было +1...+6), днем воздух прогреется до +5...+10 (было +4...+9). К следующей ночи температура опустится до прежних значений.
На протяжении суток в регионе будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 8-13 м/с.
Ранее метеорологи сообщили, что на этой рабочей неделе Пензенская область находится под влиянием южного циклона, температурный режим на 3-5 градусов превышает климатическую норму.
В старину в этот день присматривались к воробьям: громкое чириканье предвещало тепло, тишина - устойчивые холода.
Новости по теме
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
- В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду
- Пензенская область окажется во власти южного циклона
- 10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
- 8 ноября в Пензенской области будет дождливо
- В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы
- 7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
Последние новости
- В Пензенской области на авиабилеты иностранцам готовы потратить 1 млн
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом
- На штрафстоянке в Пензе планируют увеличить плату
- В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир
- Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка
- Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли
- Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!