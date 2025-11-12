Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику

12.11.2025 | 20:17

Пожилым пензенцам стала доступна новая площадка для занятий суставной гимнастикой. Их организуют во дворце спорта «Рубин».

Тренеры будут ждать пенсионеров по пятницам в 11:00, сообщили в городской администрации.

На суставную гимнастику в Пензе ходят уже 370 человек. По их словам, это не только выполнение физических упражнений, но и возможность завести новые знакомства.

Участие бесплатное, но требуется предварительно записаться по телефону 8 (996) 807-19-69.

Массово привлекать горожан к занятиям начали весной. Данный вид гимнастики подходит людям с разным уровнем подготовки.

Средства на реализацию программы предусмотрены в областном бюджете.