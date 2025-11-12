Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка

12.11.2025 | 16:03

В Пензе женщине с отрицательным резус-фактором и большим количеством антител в крови помогли выносить и родить здорового ребенка, сообщили в областном минздраве.

Врачи-трансфузиологи клинического центра крови провели женщине на 18-й неделе беременности несколько раз плазмаферез. Это был единственный способ спасти жизнь ребенку.

«Процедура заключается в удалении части плазмы матери, содержащей антитела, и ее последующей замене специальным раствором. Это позволяет снизить титр антител и предотвратить развитие тяжелой формы гемолитической болезни у плода», - пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Гемолитическая болезнь плода находится в числе лидеров среди причин перинатальной смертности (до, во время и после родов). Чаще всего она развивается на фоне различия резус-факторов матери и ребенка.

Плазмаферез применяется как метод терапии и профилактики этого заболевания до и во время беременности.