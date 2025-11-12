Сложный случай: врачи помогли пензячке родить здорового ребенка

В Пензе женщине с отрицательным резус-фактором и большим количеством антител в крови помогли выносить и родить здорового ребенка, сообщили в областном минздраве.
Врачи-трансфузиологи клинического центра крови провели женщине на 18-й неделе беременности несколько раз плазмаферез. Это был единственный способ спасти жизнь ребенку.
«Процедура заключается в удалении части плазмы матери, содержащей антитела, и ее последующей замене специальным раствором. Это позволяет снизить титр антител и предотвратить развитие тяжелой формы гемолитической болезни у плода», - пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
Гемолитическая болезнь плода находится в числе лидеров среди причин перинатальной смертности (до, во время и после родов). Чаще всего она развивается на фоне различия резус-факторов матери и ребенка.
Плазмаферез применяется как метод терапии и профилактики этого заболевания до и во время беременности.
Новости по теме
- Названы достоверно повышающие риск развития рака два продукта
- В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей
- Развеян миф о вреде еды после шести вечера
- Простывших россиян призвали не обтираться водкой
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- Россиянин пытался заточить нож и пробил себе артерию
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- Перечислены ранние симптомы рака легких
- В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию
Последние новости
- В финальном доме ЖК «Новелла» осталось всего 15 квартир
- Купюра со взрывчаткой: россиян попросили не поднимать вещи с земли
- Билайн: В Пензенской области число вызовов по телефону выросло на 20%
- Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры
- В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
- Пензенцы и эксперты оценили готовую отделку в ЖК от «Территории жизни»
- В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!