Врачи рассказали, что делать в случае заболевания гриппом

Грипп - серьезное заболевание, которое вызывает опасные для жизни осложнения уже на второй-третий или пятый-седьмой день, рассказали врачи областного клинического центра спецвидов медпомощи (известен у пензенцев как больница КИМ).
Медики перечислили, что нужно делать в случае заражения гриппом.
Беременным следует обратиться за помощью к врачам в первые же часы болезни, так как лечение нужно начать незамедлительно.
В первые 48 часов течения гриппа пациентам необходимо начать принимать эффективные противовирусные препараты. Они уменьшат продолжительность лихорадки, интоксикацию, катаральные симптомы, снизят риск осложнений или смерти.
Заболевшим следует оставаться дома и строго придерживаться предписаний врача, не заниматься самолечением.
«Жаропонижающие средства необходимо применять с большой осторожностью. Аспирин при гриппе категорически противопоказан детям и подросткам из-за развития тяжелого поражения нервной системы и печени. Допускается прием парацетамола или ибупрофена при подъеме температуры выше 38,5 градусов», - предупредили медики.
Важно соблюдать постельный режим, чаще пить теплый травяной или ягодный чай.
В Пензенской области растет число заразившихся гриппом. По официальным данным, за минувшую неделю в регионе выявили 102 случая заражения гриппом А. За предыдущий отчетный период их было 52.
По последним данным областного центра спецвидов медпомощи, на лечении в стационаре учреждения находятся 35 пациентов, у которых диагностировали грипп. Их состояние оценивается как среднетяжелое или тяжелое.
