Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера

14.12.2025 | 14:04

В Пензе устраняют порыв на сетях водопровода в Заводском районе. В воскресенье, 14 декабря, местные жители остались без воды из-за аварии на ул. Беляева, 16.

Ресурса нет по следующим адресам:

- ул. Кулибина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10Б, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а;

- ул. Ударная, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;

- ул. Беляева, 1/16, 2, 4, 6, 8, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45;

- ул. Леонова, 1/2, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37;

- ул. Крупской, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31;

- ул. Г. Титова, 4, 6, 15а;

- ул. Докучаева, 2, 4, 6, 8, 11/8, 13, 15, 16, 17, 18;

- ул. Литейная, 8/2, 10, 12, 14;

- ул. Фрунзе, 15, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 37;

- ул. Комсомольская, 15/5, 17, 17а, 25, 31/5, 32;

- ул. Гагарина, 9;

- ул. Воровского, 34, 36, 48/13, 44, 31, 29, 27, 25, 21, 19, 17/11, 17а, 28, 20, 24;

- ул. Циолковского, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16/33, 17/36, 18, 19/23, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

- ул. Кулибина, 5, 10Б, 11;

- ул. Беляева, 43 (школа);

- ул. Леонова, 33;

- ул. Крупской, 5;

- ул. Докучаева, 20;

- ул. Фрунзе, 31;

- ул. Физкультурная, 7;

- ул. Гагарина, 24.

ЧП случилось в связи с резким ухудшением погодных условий. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до 18:00 14 декабря, сообщили в Горводоканале.

Upd: в 14:11 ресурсники сообщили, что прорыв устранен, а водоснабжение в Заводском районе восстановлено.