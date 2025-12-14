Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера

В Пензе устраняют порыв на сетях водопровода в Заводском районе. В воскресенье, 14 декабря, местные жители остались без воды из-за аварии на ул. Беляева, 16.
Ресурса нет по следующим адресам:
- ул. Кулибина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10Б, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а;
- ул. Ударная, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
- ул. Беляева, 1/16, 2, 4, 6, 8, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45;
- ул. Леонова, 1/2, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37;
- ул. Крупской, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31;
- ул. Г. Титова, 4, 6, 15а;
- ул. Докучаева, 2, 4, 6, 8, 11/8, 13, 15, 16, 17, 18;
- ул. Литейная, 8/2, 10, 12, 14;
- ул. Фрунзе, 15, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 37;
- ул. Комсомольская, 15/5, 17, 17а, 25, 31/5, 32;
- ул. Гагарина, 9;
- ул. Воровского, 34, 36, 48/13, 44, 31, 29, 27, 25, 21, 19, 17/11, 17а, 28, 20, 24;
- ул. Циолковского, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16/33, 17/36, 18, 19/23, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
- ул. Кулибина, 5, 10Б, 11;
- ул. Беляева, 43 (школа);
- ул. Леонова, 33;
- ул. Крупской, 5;
- ул. Докучаева, 20;
- ул. Фрунзе, 31;
- ул. Физкультурная, 7;
- ул. Гагарина, 24.
ЧП случилось в связи с резким ухудшением погодных условий. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до 18:00 14 декабря, сообщили в Горводоканале.
Upd: в 14:11 ресурсники сообщили, что прорыв устранен, а водоснабжение в Заводском районе восстановлено.
Новости по теме
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- Без света: областная прокуратура организовала проверку
- Компания «ТНС энерго Пенза» запустила улучшенные онлайн-сервисы
- В Пензе 12 декабря отключат свет в 4 микрорайонах
- Горводоканал организовал подвоз технической воды на ГПЗ
- Стало известно, где в Пензе отключат свет 11 декабря
- 10 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
Последние новости
- По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено дело
- В Никольском районе после ЧП разлился мазут
- В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- В Пензе из-за электросамоката загорелась квартира
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Пожар на пензенском заводе тушили 37 человек
- В аварии на трассе М-5 у Атмиса пострадали 4 человека
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!