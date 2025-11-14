Россиян могут оштрафовать за развешанные гирлянды

14.11.2025 | 17:59

Гирлянды, размещенные на внешней стороне окна многоквартирного дома, могут привести к штрафу за нарушение правил пожарной безопасности, предупредил юрист Михаил Салкин.

В беседе с изданием NEWS.ru он пояснил: формально нельзя использовать такое украшение без контроля, если оно не предназначено для работы в круглосуточном режиме.

«Теоретически оставление включенной гирлянды, не предусмотренной для такой эксплуатации, без присмотра влечет за собой предупреждение или штраф для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение норм пожарной безопасности. Но вероятность, что сотрудник МЧС будет ходить и выяснять, какая гирлянда висит, невелика», - рассказал юрист.

Если гирлянда на внешней стороне окна станет причиной возгорания, собственнику квартиры придется возместить ущерб.

Юрист отметил, что на размещение праздничной атрибутики на фасаде дома нужно получить согласие других жильцов. Внутри квартиры гражданин может развешивать гирлянду там, где хочет.