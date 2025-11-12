Пензенцы и эксперты оценили готовую отделку в ЖК от «Территории жизни»

12.11.2025 | 10:44

Согласно опросам, которые проводит ГК «Территория жизни», покупатели выбирают проекты застройщика по многим причинам: справедливая цена, выгодные условия приобретения, благоустройство. Но самое главное для них - наличие готовой отделки.

«Территория жизни» использует для нее качественные материалы. Об этом говорят отзывы, которые оставляют профессионалы, оценивая проекты застройщика.

«Качество отделки очевидно для специалиста. Во-первых, застройщик идет в ногу со временем и использует современные отделочные материалы хорошего качества. На полу влагоустойчивый и ударопрочный ламинат. Уверен, что он долго прослужит новому владельцу. Флизелиновые обои, которые можно перекрасить несколько раз и создать индивидуальный дизайн новой квартиры, определив цветовые акценты.

Во-вторых, профессиональная работа с коммуникациями, одна из самых затратных частей ремонта. Все убрано и незаметно для глаз, но доступно для работы. В-третьих, чтобы обеспечить комфорт покупателя, застройщик спроектировал отделку, отталкиваясь от его потребностей. Пример - большое количество потолочных светильников, благодаря которым светло. Расположение розеток на удобной для использования высоте, их количество», - отметил производитель работ Константин Осинкин.

Кроме качества, покупателю важна и рыночная стоимость недвижимости. «Территория жизни» предлагает выгодные цены на квартиры с готовой отделкой, причем иногда они привлекательнее, чем на аналоги с черновой отделкой.

«Простая математика: благодаря большим объемам, девелопер закупает материалы оптом и работает с профессиональной командой и проверенными поставщиками строительных материалов. Это факт», – объяснил глава консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев.

Есть и не совсем очевидные плюсы.

«Дом, в котором квартиры сдаются с готовой отделкой, заселяется быстро. Если же отделки нет, то ремонты идут годами, ведь люди заезжают только тогда, когда готовы начать ремонт, а в это время другие уже живут в квартирах. Отсюда мусор, шум, нервотрепка», - указал Сергей Разуваев.

Поэтому, выбирая квартиры с готовой отделкой, покупатель экономит деньги и время.

Помимо профессионалов, высокую оценку качеству отделки дают и сами новоселы.

«Все хорошо сделано в квартире, все как и было обещано. Очень светло и уютно, хочется начать быстрее переезд, не терпится. Приятно, что в квартире проведен клининг, нам останется только привезти необходимые вещи. Я очень довольна», - отметила жительница «Лугометрии» Евгения Маслова.

«Все отлично и сделано на совесть! Все ровно и чисто, видно, что строители старались, за что мы очень благодарны! Именно из-за готовой отделки мы выбрали «Лугометрию» и оформили сделку. Уже не терпится начать переезд, ведь ремонт сделан, подключены коммуникации, пошло отопление. В квартире светло и проведена уборка. Красота!» - поделилась впечатлениями пензячка Мария Шумилова.

«Одна из основных причин выбора квартиры в «Арбековской заставе» - готовая отделка. Мы сразу переехали, не думая о ремонте и дополнительных расходах. Все нравится: красивым узором выложенная плитка, ровно поклеенные обои, прочные двери, натяжные потолки с освещением», - рассказал житель «Арбековской заставы» Максим Абрамов.

Таких отзывов у ГК «Территория жизни» много. Уже 17 000 человек стали собственниками квартир в жилых комплексах от застройщика. И переезд прошел легко благодаря тому, что в отделке есть:

- обои на флизелиновой основе;

- прочный ламинат светлых тонов;

- натяжные потолки с ярким точечным освещением и еврокарнизами для штор;

- пластиковые окна высокого качества;

- межкомнатные двери;

- санузел (стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей, установлены санфаянс, стиральная машина).

В кухне имеется собранный гарнитур со встроенной техникой: вытяжкой, варочной панелью, духовым шкафом, а в квартирах большой площади - посудомоечная машина.

С отделкой квартир можно ознакомиться, посетив шоурумы или посмотрев рум-тур. Больше информации о жилье - по номеру кол-центра ГК «Территория жизни» 203-000. Заявки принимаются по ссылке.

Готовая отделка представлена во всех ЖК застройщика: «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев». Информация о них есть на сайте территорияжизни.рф, а также у менеджеров в офисах продаж по адресам: улица Героя России Жоги, 3, улица Складская, 19с (с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных).

Реклама. Заказчик - ООО «МК». ИНН 5835138537.