В Пензе определили дату старта новогодней кампании

15.11.2025 | 11:29

В Пензе традиционное шествие Дедов Морозов состоится 13 декабря. Зимние волшебники, Снегурочки и другие сказочные персонажи пройдут по улице Московской от Фонтанной площади до площади Ленина.

Там для пензенцев организуют представление. Оно даст старт новогодней кампании в областном центре, рассказал глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях в субботу, 15 ноября.

Также 13 декабря для маленьких посетителей откроет двери приемная Деда Мороза.

Елочные базары в Пензе будут работать с 1 по 31 декабря. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Организации, предприятия торговли и общественного питания должны подготовиться к Новому году и преобразиться до 5 декабря.

Ранее стало известно, что в этом году на площади Ленина установят новую праздничную ель. Искусственное дерево диаметром 11,4 метра ранее заказали у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Установка обойдется в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.