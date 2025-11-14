Общество

На неосвещенном участке в Заре установили 54 фонаря из 59

В Заре расширяют сети освещения. На участке от магазина «Заря» на улице Новоселов до улицы Турищева установили 54 опоры из 59, уже начался монтаж проводов. О ходе работ в пятницу, 14 ноября, рассказал глава города Олег Денисов.

«Параллельно на улице Коннозаводской - на отрезке дороги в сторону КПП города Заречного - идет установка 11 опор из 45 запланированных», - уточнил он.

На обоих участках планируется завершить установку до конца года.

«В полном объеме выполнены работы на улице Симферопольской, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м Симферопольских переулках, на улицах Пушанина, 44, и Коннозаводской (в сторону дома № 55), пешеходных дорожках к железнодорожной станции Пенза-II и переходе через железнодорожные пути на улице Леонова», - добавил глава города.

По его словам, всего в 2025 году в областном центре появится 176 новых фонарей.

Ранее сообщалось, что на расширение сетей освещения в Заре выделили более 5 млн рублей.

Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
