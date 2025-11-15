Новую больницу в Земетчине планируют достроить в 2027 году

15.11.2025 | 12:20

В Земетчине продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса районной больницы. Подрядчик опережающими темпами занимается возведением армирующего пояса на цокольном этаже.

«Также проводится устройство инженерных коммуникаций и пожарного резервуара», - сообщили в Минстрое Пензенской области.

Согласно контракту строительство медучреждения должно завершиться в 2027 году.

Новый лечебно-диагностический корпус Земетчинской районной больницы начали возводить в августе этого года. Он рассчитан на 48 коек. На работы выделено 850 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Земетчине к весне 2024 года хотели создать межрайонный медицинский центр, который обслуживал бы жителей также Вадинского и Башмаковского районов. Планировали построить 3 быстровозводимые модульные конструкции, где намеревались разместить первичное сосудистое и приемно-диагностическое отделения, хирургический корпус.

Однако стройка остановилась из-за нарушения противопожарных норм при монтаже модульных конструкций. Было решено начать капитальное строительство новых корпусов.