15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области

15 ноября погода начнет испытывать жителей Пензенской области на прочность. Прогноз предоставили в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу ожидается 0...+5 градусов, днем потеплеет до +3...+8. Следующей ночью температура перейдет минусовую отметку - уличные термометры покажут -4...+1.

На протяжении всего выходного дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, далее на смену ему придет северный. Возможны порывы до 15-18 м/с, из-за чего в регионе на 15-е число объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность).

В течение суток прогнозируется облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снова пройдут дожди, в ночь на 16-е - мокрый снег.

Ранее в УГМС предупредили, что через Пензенскую область проходит обширный вихрь, несущий холодные и влажные воздушные массы из северных широт. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах, поскольку погода благоприятствует образованию гололеда.

В народном календаре 15 ноября - Акиндин и Пигасий. По приметам, сильный ветер с утра считался предвестником затяжных холодов в ближайшие недели, туман обещал оттепель, а закат при ясном небе - устойчивое улучшение погоды. Если выпадал снег, предки ждали, что зима установится к декабрю.

