15 ноября погода не порадует жителей Пензенской области

15 ноября погода начнет испытывать жителей Пензенской области на прочность. Прогноз предоставили в Приволжском УГМС.
В ночь на субботу ожидается 0...+5 градусов, днем потеплеет до +3...+8. Следующей ночью температура перейдет минусовую отметку - уличные термометры покажут -4...+1.
На протяжении всего выходного дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, далее на смену ему придет северный. Возможны порывы до 15-18 м/с, из-за чего в регионе на 15-е число объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная опасность).
В течение суток прогнозируется облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снова пройдут дожди, в ночь на 16-е - мокрый снег.
Ранее в УГМС предупредили, что через Пензенскую область проходит обширный вихрь, несущий холодные и влажные воздушные массы из северных широт. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах, поскольку погода благоприятствует образованию гололеда.
В народном календаре 15 ноября - Акиндин и Пигасий. По приметам, сильный ветер с утра считался предвестником затяжных холодов в ближайшие недели, туман обещал оттепель, а закат при ясном небе - устойчивое улучшение погоды. Если выпадал снег, предки ждали, что зима установится к декабрю.
Новости по теме
- В выходные пензенцев ждет первое осеннее испытание
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
- 12 ноября в Пензенской области будет дождливо и туманно
- 11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты
- В Пензе начали готовиться к предстоящему гололеду
- Пензенская область окажется во власти южного циклона
- 10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
Последние новости
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На неосвещенном участке в Заре установили 54 фонаря из 59
- Россиян могут оштрафовать за развешанные гирлянды
- «Термодом» рассказал про семейные квартиры в сданном доме ЖК «Баланс»
- В Пензе в расселенных домах не отключают газ и свет
- В Пензе запланируют средства на проект ремонта Сурского моста
- 1 866 жителей региона узнали о своем диабете во время диспансеризации
- На новую дорогу между Зарей и М-5 хотят выделить еще 814 млн
- В Шемышейском районе закончили ремонт моста через Няньгу
- На ремонт моста на Токарной планируют направить 126 млн
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!