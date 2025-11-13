Топ застройщиков по потребительским качествам: «Рисан» первый в 20-й раз

«Рисан» возглавил топ застройщиков Пензенской области по потребительским качествам жилых комплексов, который портал Единый ресурс застройщиков обновляет ежемесячно. В ноябре 2025 года компания заняла первую строчку рейтинга 20-й раз подряд.
Место в рейтинге определяется по среднему баллу всех жилых комплексов, в которых есть квартиры в продаже. Значимость каждого проекта учитывается исходя из его масштаба. Средневзвешенная оценка кварталов «Рисан» - 60,15 балла. Отрыв от девелопера на второй строчке рейтинга превышает 10 баллов.
Более того, в аналогичном федеральном рейтинге «Рисан» в ноябре занял пятое место.
Каждый параметр и решение имеют свой вес - одни более значимы, чем другие. Баллы добавляются за положительные качества и отнимаются за отрицательные. Во всероссийском рейтинге даже есть проекты с оценкой со знаком минус.
Жилые комплексы оцениваются по 165 важным для покупателя параметрам, включая район, архитектуру, инженерные решения и благоустройство дворов. Методология постоянно дорабатывается с учетом развития отрасли.
Так, в топ-10 жилых комплексов Пензенской области в рейтинге по потребительским качествам входит квартал «Модернист». В разделе «Благоустройстве проекта» дополнительные баллы ему принесли мощение всех пешеходных маршрутов плиткой, озеленение двора с учетом четырех сезонов разными видами крупномерных деревьев. Среди параметров, относящихся к архитектуре, преимуществами признаны вентилируемый фасад, гармоничный перепад секций, архитектурная подсветка, корзины и система дренажа под кондиционеры.
Узнать больше об этом и других проектах компании можно на сайте risan-penza.ru.
Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.
