Общество

Механизм компенсации расходов на сопровождение бойцов СВО расширен

В 2026 году лицам, сопровождающим ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центры Социального фонда России, будут оплачивать проезд, проживание и питание.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, информация появилась на сайте исполнительного органа госвласти в пятницу, 26 декабря.

Речь идет об участниках СВО, получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

Кроме того, расширен механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно: со следующего года можно будет сразу получить билеты через Соцфонд.

Оформить заявление на предоставление вышеперечисленных услуг можно на портале госуслуг, в МФЦ или территориальном отделении СФР, напомнили в Правительстве РФ.

