Механизм компенсации расходов на сопровождение бойцов СВО расширен

В 2026 году лицам, сопровождающим ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центры Социального фонда России, будут оплачивать проезд, проживание и питание.
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, информация появилась на сайте исполнительного органа госвласти в пятницу, 26 декабря.
Речь идет об участниках СВО, получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.
Кроме того, расширен механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно: со следующего года можно будет сразу получить билеты через Соцфонд.
Оформить заявление на предоставление вышеперечисленных услуг можно на портале госуслуг, в МФЦ или территориальном отделении СФР, напомнили в Правительстве РФ.
