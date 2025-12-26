Режим ЧС в Никольском районе могут отменить до Нового года

26.12.2025 | 14:56

Со станции Чаис в селе Павловка Никольского района вывезли более 50% загрязненного топочным мазутом грунта. Об этом в пятницу, 26 декабря, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

13 декабря на станции из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом. По данным Росприроднадзора, площадь загрязнения составила 1 000 кв. м.

Благодаря наращиванию темпов работ и организации ночных смен последствия ЧП активно ликвидируют.

«На данный момент завершены работы по очистке грунта под железнодорожными путями. Все вагоны погружены на платформы, в выходные их планируют отправить на базу железнодорожного транспорта, электровозы будут транспортированы в локомотивное депо», - сообщил глава региона.

Вывоз грунта планируют завершить 29 декабря. Если у контролирующих служб не будет никаких нареканий, то до Нового года в Никольском районе отменят режим ЧС муниципального уровня, введенный после разлива мазута.