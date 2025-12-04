Общество

В Пензе 10 новых граждан России отправили в военкомат

Сотрудники силовых структур провели в Пензе очередной рейд по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В профилактическом мероприятии приняли участие военные следователи СК России по Пензенскому гарнизону и сотрудники Госавтоинспекции. Безопасность обеспечили бойцы отряда «Страж» областного управления Росгвардии.

Проверка прошла в Октябрьском районе.

«На проезжих частях для сверки документов были остановлены около 80 водителей. В паспортах 10 человек, получивших гражданство РФ, отсутствовала отметка о постановке на воинский учет. Им были выданы повестки в военный комиссариат для уточнения данных», - сообщили в управлении Росгвардии.

Рейды на предмет выявления уклонистов проходят в Пензе регулярно. В частности, в августе силовики выявили 16 новых граждан России, забывших о долге перед страной.

Источник — фото управления Росгвардии
