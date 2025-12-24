В России планируют создать единую базу смартфонов

24.12.2025 | 07:55

В России в 2026 году планируют создать базу данных уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Это станет мерой борьбы с мошенничеством и БПЛА.

Каждый смартфон имеет свой уникальный 15-значный номер - IMEI. Создание базы поможет привязать сим-карту к конкретному устройству, в таком случае ее незаконный перевыпуск будет невозможен. Кроме того, правоохранители легко идентифицируют владельца устройства, отследят его.

Единая база позволит определить, находится ли сим-карта в телефоне или же в беспилотнике, представляющем угрозу.

Сейчас в стране введены ограничения, связанные с риском воздушных атак. Например, в некоторых регионах или районах власти вынуждены ограничивать мобильный интернет. Другая мера - период охлаждения, когда доступ к мобильной связи прерывается на сутки, если сим-карта ранее находилась в роуминге.

«В случае если мы создадим эту базу и привяжем к конкретным номерам, тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», - заявил зам главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. Его слова приводят федеральные СМИ.