В России планируют создать единую базу смартфонов

В России в 2026 году планируют создать базу данных уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Это станет мерой борьбы с мошенничеством и БПЛА.
Каждый смартфон имеет свой уникальный 15-значный номер - IMEI. Создание базы поможет привязать сим-карту к конкретному устройству, в таком случае ее незаконный перевыпуск будет невозможен. Кроме того, правоохранители легко идентифицируют владельца устройства, отследят его.
Единая база позволит определить, находится ли сим-карта в телефоне или же в беспилотнике, представляющем угрозу.
Сейчас в стране введены ограничения, связанные с риском воздушных атак. Например, в некоторых регионах или районах власти вынуждены ограничивать мобильный интернет. Другая мера - период охлаждения, когда доступ к мобильной связи прерывается на сутки, если сим-карта ранее находилась в роуминге.
«В случае если мы создадим эту базу и привяжем к конкретным номерам, тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», - заявил зам главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. Его слова приводят федеральные СМИ.
Новости по теме
- WhatsApp отреагировал на ограничение работы в России
- Раскрыто самое популярное заблуждение россиян о мошенниках
- Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.»
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- Педиатры призывают родителей активировать режим безопасности
- Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»
- Бывшая школьная охранница заявила о бессилии коллег при нападениях
- Новый год с МегаФоном: оператор подарит безлимитный трафик на все
- Россиян предупредили об увеличении количества одного вида кибератак
- В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox
Последние новости
- 25 декабря на нескольких улицах в Пензе отключат электричество
- Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе
- 24 декабря жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Глава Заречного попросил не выгуливать собак на лыжне
- В районе ул. Ерик демонтируют старый железнодорожный путь
- Лезут насекомые: эксперты рассказали, кого можно принести домой на елке
- Компания МегаФон охватила биометрией всю страну
- Губернатор взял на себя дежурство в новогоднюю ночь
- В Пензенской области утвердили предельную плату за техосмотр
- В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!