Общество

Долги пензенских СНТ за электричество превысили 16,8 млн рублей

Часть садовых некоммерческих товариществ Пензенской области заканчивают дачный сезон 2025 года с внушительными долгами за электроэнергию.

Так, на сегодняшний день общая сумма просроченной дебиторской задолженности СНТ превысила 16,8 миллиона рублей. В числе лидеров рейтинга:

- СНТ «Дубрава» (Пензенский район) - 1,4 млн руб.;

- СНТ «Русь» - 1,1 млн руб.;

- СНТ «Искра» - 430 тыс. руб.;

- СНТ «Заря» - 357 тыс. руб.;

- СНТ «Дружба-2» - 225 тыс. руб.

«ТНС энерго Пенза» работает с должниками. Проблемы решаются в переговорах или же в судебном порядке. В последнем случае задолженность садовых товариществ увеличивается на сумму судебных издержек.

Причины неплатежей в каждом случае различны. Но проблемы у отдельных потребителей могут отразиться на всех. Гарантирующий поставщик и сам должен в установленные сроки оплачивать закупаемую на рынке электроэнергию и услуги сетевых компаний по ее передаче. Таким образом, долги недобросовестных потребителей перед «ТНС энерго Пенза» ставят под угрозу надежность сетевого хозяйства и электроснабжения как города Пензы, так и всей Пензенской области.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

