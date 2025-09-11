В Пензенской области выявлен 51 «скрытый коммерсант»

11.09.2025 | 12:28

За 8 месяцев 2025 года специалисты «ТНС энерго Пенза» провели 909 рейдов по выявлению недвижимости с высоким потреблением электричества.

Энергетики обнаружили 51 объект, где владельцы приобретали электроэнергию по тарифу для населения, но использовали ее в коммерческих целях. 44 выявленных «скрытых предпринимателя» в добровольном порядке уже заключили договор энергоснабжения с расчетом по коммерческому тарифу. С остальными ведется договорная и претензионно-исковая работа.

Разнообразие деятельности нарушителей велико: это автосалоны, мойки, СТО, гостевые дома, магазины, склады, офисы, салоны красоты, стоматологические клиники, пункты выдачи товаров.

Важно понимать, что несвоевременное переоформление договоров и скрытие реального назначения использования электроэнергии - это риск для бизнеса: выявление нарушений и отсутствия оплаты по тарифу для коммерческого использования может привести к ограничению электроснабжения.

«ТНС энерго Пенза» призывает бизнесменов соблюдать законодательство и в кратчайшие сроки привести договорные отношения с компанией в соответствие со своей категорией использования электроэнергии.

Получить подробную информацию и перечень необходимых документов для заключения договора можно на сайте.

