Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|10:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензенской области выявлен 51 «скрытый коммерсант»

Печать
Telegram

За 8 месяцев 2025 года специалисты «ТНС энерго Пенза» провели 909 рейдов по выявлению недвижимости с высоким потреблением электричества.

Энергетики обнаружили 51 объект, где владельцы приобретали электроэнергию по тарифу для населения, но использовали ее в коммерческих целях. 44 выявленных «скрытых предпринимателя» в добровольном порядке уже заключили договор энергоснабжения с расчетом по коммерческому тарифу. С остальными ведется договорная и претензионно-исковая работа.

Разнообразие деятельности нарушителей велико: это автосалоны, мойки, СТО, гостевые дома, магазины, склады, офисы, салоны красоты, стоматологические клиники, пункты выдачи товаров.

Важно понимать, что несвоевременное переоформление договоров и скрытие реального назначения использования электроэнергии - это риск для бизнеса: выявление нарушений и отсутствия оплаты по тарифу для коммерческого использования может привести к ограничению электроснабжения.

«ТНС энерго Пенза» призывает бизнесменов соблюдать законодательство и в кратчайшие сроки привести договорные отношения с компанией в соответствие со своей категорией использования электроэнергии.

Получить подробную информацию и перечень необходимых документов для заключения договора можно на сайте.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте