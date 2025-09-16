Зачем класть губку в горшок с цветком?

Вопрос от интернет-пользователя
Узнал, что некоторые кладут в горшок с цветком влажную губку для мытья посуды. Чем это поможет?
Ответ специалиста
Губку на дно горшка с цветком кладут в основном для решения 2 задач:
- контроль за состоянием почвы. Пористая структура позволяет впитать лишнюю влагу и затем отдать ее растению. Это актуально, если вы собираетесь уехать на несколько дней из дома или часто забываете полить цветы;
- создание защитного слоя. Губка помогает предотвратить застой воды на дне и спасает корни от гниения.
Однако важно выбирать изделия, которые не содержат химических добавок и безопасны для растений.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀