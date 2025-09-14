Что сделать, чтобы цветы дольше простояли в вазе?

14.09.2025 | 14:03

Вопрос от интернет-пользователя

Цветы, которые я ставлю в вазу, всегда быстро вянут. Что можно сделать, чтобы они дольше радовали своей красотой?

Ответ специалиста

Чтобы цветы дольше стояли в вазе, необходимо правильно их подготовить, а затем обеспечить уходом:

- для начала нужно обрезать стебли под углом 45 градусов, так они смогут лучше впитывать воду;

- удалите листья ниже уровня воды (это предотвратит ее порчу);

- используйте воду правильной температуры. Некоторые цветы предпочитают теплую, а другие - холодную, следует уточнить этот момент;

- добавьте питательных веществ, например немного сахара и каплю лимонного сока, это поможет продлить жизнь цветам;

- меняйте воду в вазе каждые 2-3 дня, чтобы она оставалась свежей, с такой же периодичностью обрезайте стебли;

- избегайте прямых солнечных лучей;

- если какой-то цветок начинает увядать, вытащите его сразу.