В одном районе Пензы за вечер в ДТП пострадали 2 пешехода

13.11.2025 | 12:14

В Октябрьском районе Пензы 12 ноября случилось два ДТП с участием пешеходов. О дорожной обстановке сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в 2-м Виноградном проезде под колеса попал 17-летний юноша. В 18:10 его сбил 37-летний водитель «Лады-Калины». Пешехода госпитализировали с травмами.

Второе ДТП случилось в 20:30 на Ударной. 39-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2104, наехал на 47-летнего мужчину. Пострадавшего также увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В тот же вечер произошел инцидент на улице Мира. В 16:06 водитель кроссовера сбил пешехода на нерегулируемой зебре рядом с домом № 55.