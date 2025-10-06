История Пензы: Изъятое у церкви здание возвращено РПЦ

06.10.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Недаром говорят, что история имеет свойство повторяться. Яркий тому пример - ДК им. Дзержинского. Когда-то это была Богоявленская церковь, потом здание отдали железнодорожникам, а сегодня оно снова принадлежит РПЦ.

Главным спонсором строительства стал губернский предводитель тамбовского дворянства Дмитрий Башмаков. Он пожертвовал 20 тысяч рублей, что в пересчете на современный курс составляет почти 21 млн.

К возведению храма приступили в 1874 году. Именно здесь якобы хранилась икона, подаренная Иваном Грозным гарнизону Черкасского острога, который, по некоторым данным, находился на месте будущего города Пензы. Сейчас историки опровергли эту легенду.

В 1888 году рядом с церковью начали возводить еще и колокольню. Однако, построенная до высоты в 40 метров, ночью 11 сентября 1891-го она внезапно обрушилась.

Церковь закрыли в первые годы советской власти, позже здание передали сотрудникам Сызрано-Вяземской железной дороги. Работники стальных магистралей организовали здесь Дворец культуры.

В 2003 году здание приватизировало ОАО «РЖД», а в апреле 2019-го железнодорожники передали его Пензенской епархии.